Цена в новостройках Минска 7 месяцев 2017 года балансирует у отметки 1000 долларов за кв. м.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «www.pro-n.by - Про недвижимость», очевидным сдерживающим фактором цен на рынке новостроек является полное отсутствие новых проектов. Если лет 5 назад ежегодно заявлялось порядка 10 новых проектов долевого строительства квартир в Минске, то за последние три года их наберется едва ли с десяток. Налицо – сдерживание жилищного строительства в Минске, благодаря чему цены остаются стабильными и на новостройки, и на квартиры вторичного рынка.

Накануне Дня строителя выступил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. По его словам, опыт работы домостроительных комбинатов показывает, что они способны, могут и хотят строить жилья больше доведенных заданий, чтобы загружать свои предприятия и зарабатывать деньги. Сегодня домостроительные комбинаты получают земельные участки для строительства жилых домов без аукциона. Кроме того, при строительстве жилья долевым способом для них отменена норма о запрете продажи квартир до 15% возведения дома за счет собственных средств. Сегодня можно брать землю, печатать декларацию, начинать строить и сразу продавать. Это те объемы жилья, которые не планировались в объеме годового плана 3,5 млн кв. м.

Если же рынок новостроек пополнится объектами долевого строительства от государственных застройщиков, то вполне реально предположить снижение цен на новостройки. Трудно лишь предположить, что будет с коммерческими застройщиками в такой неравной конкуренции.