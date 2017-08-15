ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНА В НОВОСТРОЙКАХ МИНСКА БАЛАНСИРУЕТ У ОТМЕТКИ 1000 ДОЛЛАРОВ ЗА «КВАДРАТ»
09:17 16.08.2017

Цена в новостройках Минска 7 месяцев 2017 года балансирует у отметки 1000 долларов за кв. м.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «www.pro-n.by - Про недвижимость», очевидным сдерживающим фактором цен на рынке новостроек является полное отсутствие новых проектов. Если лет 5 назад ежегодно заявлялось порядка 10 новых проектов долевого строительства квартир в Минске, то за последние три года их наберется едва ли с десяток. Налицо – сдерживание жилищного строительства в Минске, благодаря чему цены остаются стабильными и на новостройки, и на квартиры вторичного рынка.

Накануне Дня строителя выступил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. По его словам, опыт работы домостроительных комбинатов показывает, что они способны, могут и хотят строить жилья больше доведенных заданий, чтобы загружать свои предприятия и зарабатывать деньги. Сегодня домостроительные комбинаты получают земельные участки для строительства жилых домов без аукциона. Кроме того, при строительстве жилья долевым способом для них отменена норма о запрете продажи квартир до 15% возведения дома за счет собственных средств. Сегодня можно брать землю, печатать декларацию, начинать строить и сразу продавать. Это те объемы жилья, которые не планировались в объеме годового плана 3,5 млн кв. м.

Если же рынок новостроек пополнится объектами долевого строительства от государственных застройщиков, то вполне реально предположить снижение цен на новостройки. Трудно лишь предположить, что будет с коммерческими застройщиками в такой неравной конкуренции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2017
валюта курс
EUR 2.2907
USD 1.9498
RUB 3.2541
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2907 -0.0066
USD 1.9498 +0.0044
RUB 3.2541 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2840 2.2930
USD 1.9450 1.9500
RUB 3.2470 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1770
EUR/RUB 70.0000 70.6000
USD/RUB 59.6000 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте