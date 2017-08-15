ЭКОНОМИКА РБ

«БЕЛЭНЕРГО» ПРОВЕДЕТ 17 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

16:54 15.08.2017 ГПО «Белэнерго» 17 августа проведет «прямую телефонную линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, получить ответы по теме «Вопросы надежного энергоснабжения потребителей» можно с 15.00 до 16.00 по телефону +375 17 218 22 35.