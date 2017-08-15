Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке в Минске на 7 августа составила 1160 долларов за кв. м.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «www.pro-n.by - Про недвижимость», по сравнению с предыдущим месяцем цена увеличилась на 4 доллара. Однокомнатные квартиры предлагаются по цене 1214 долл. за кв. м (+9 долл., или 0,7%) – продаются за 1165, двухкомнатные – 1155 (+3 долл., или 0,3%) – продаются за 1081, трехкомнатные – 1112 (+1 долл., или 0,09%), продаются за 990.

Несмотря на летний период и сезон отпусков, активность на рынке жилья Минска не падает. Похоже, что повторяется прошлогодний сценарий – в этом году, как и в прошлом, ежемесячно заключается около 1200 договоров купли-продажи. Возможно, именно из-за достаточно высокой активности средняя цена предложения незначительно подросла.

Однако количество квартир, выставленных на продажу, меньше не становится. По данным портала realt.by, в базе недвижимости сегодня размещено около 7 тысяч квартир в Минске. Получается, что на одного покупателя приходится 6 квартир. Однако надо учесть, что конкуренцию минским квартирам составляют квартиры в ближайшем пригороде и новостройки от застройщиков. Квартиры в пригороде будут на 5-7% дешевле аналогичных квартир в Минске, а застройщики при необходимости могут предлагать ограниченное количество квартир по более низкой цене и в рассрочку, а также кредитование под относительно невысокий процент.

На долю «почти новостроек», т.е. домов, построенных 5-7 лет назад, в структуре совершенных сделок приходится около 20%. И интерес к ним не падает ввиду удобных планировок и хорошего состояния мест общего пользования. Однокомнатные квартиры в домах после 2010 года постройки предлагаются по цене от 43000 долл. при общей площади 39-43 м. Двухкомнатные площадью 57-63 м можно приобрести за 55-75 тыс. долл. Трехкомнатные общим метражом 72-90 метра можно купить за 72-88 тыс. долл.

В июле разница между ценой предложения и ценой реальных сделок составляла около 5%, что говорит о том, что покупатели практически не торгуются, и такой порядок цен устраивает обе стороны сделки.

Изменение цен в разных районах города имеет разнонаправленную динамику. В четырех районах из 9 средняя цена предложения незначительно выросла. Максимальный рост отмечен во Фрунзенском районе – +1%. Наибольшее снижение средней цены отмечено в Ленинском районе – минус 0,6%.

Самым дорогим районом Минска является Центральный со средней ценой предложения 1384 долл. за кВ. м. Если сравнить цены на квартиры в Центральном районе и самом дешевом – Заводском (цена квадрата – 1022 долл), то квартиры в Центральном районе дороже на 25-30%. Лидером по количеству выставляемых на продажу квартир является Фрунзенский район – 25% от всего предложения.

Из общего числа квартир в Минске, выставленных на продажу, по данным www.pro-n.by – Про Недвижимость, доля 1-комнатных квартир составляет 25%, 2-комнатных – 34%, 3-комнатных – 31% и 4-комнатных – 8%. Остальные 2% - это комнаты (доли в квартирах) и многокомнатные квартиры.

Цены на все типы квартиры незначительно выросли. Средняя цена предложения однокомнатных квартир в Минске увеличилась на 0,7%, двухкомнатных – на 0,3%, и на 0,09% - у трехкомнатных квартир.