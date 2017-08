ЭКОНОМИКА РБ

ИНСТИТУТ НАН БЕЛАРУСИ И КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ VEO STANDARDS TECHNICAL CO., LTD. СОЗДАЛИ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

16:38 15.08.2017 В Минске 11 августа создано и зарегистрировано предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «АКАДЕМ-СЕРТ» для осуществления научных исследований, испытаний и сертификации автомототехники. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, ООО «АКАДЕМ-СЕРТ» создано в рамках ранее достигнутых договоренностей между уполномоченными представителями государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси» и компании VEO Standards Technical Co., Ltd. (Китай).