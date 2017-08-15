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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ МНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 16 АВГУСТА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
16:31 15.08.2017
Первый заместитель начальника инспекции МНС Беларуси по Минску Ирина Сидоренко 16 августа проведет выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 15.00 до 17.00 в инспекции МНС по Ленинскому району Минска (ул. Аранская, 9).
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