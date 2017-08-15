ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ МНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 16 АВГУСТА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

16:31 15.08.2017 Первый заместитель начальника инспекции МНС Беларуси по Минску Ирина Сидоренко 16 августа проведет выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 15.00 до 17.00 в инспекции МНС по Ленинскому району Минска (ул. Аранская, 9).