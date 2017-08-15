ЭКОНОМИКА РБ

КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 832 МЛН РУБЛЕЙ

16:24 15.08.2017 27 крупных организаций Минской области за январь-июль 2017 года уплатили в консолидированный бюджет области 831,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, лидирующие позиции занимают ОАО «Беларуськалий» - 28,8% в общих поступлениях по области, СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» - 2%, ООО «Завод Бульбашъ» - 2%, ИООО «РН - Запад» - 1,3%, РУП «Белтаможсервис» - 1,1%. Налоговые платежи бюджетообразующих организаций Минской области составили 42,4% в доходах консолидированного бюджета области.