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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ ТРЕТЬ БЮДЖЕТА МИНСКА СФОРМИРОВАНА 10 КРУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
16:08 15.08.2017
Почти треть бюджета Минска сформирована 10 крупными организациями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, ими уплачено в бюджет 1994,8 млн рублей, или 104,3% к уровню 2016 года.
На 1 августа 2017 года формирование консолидированного бюджета города обеспечили свыше 346 тыс. плательщиков, в том числе 60 тыс. организаций, 71 тыс. индивидуальных предпринимателей и 215 тыс. физических лиц.
В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений в январе-июле 2017 года, – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», ИООО «Лукойл Белоруссия», УП «Велком», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «МТС», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ОАО «АСБ «Беларусбанк».
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