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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ КОНВЕРТИРОВАНО ПОЧТИ 107 ТЫСЯЧ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЛ
16:04 15.08.2017
РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», включая все структурные подразделения, завершило внедрение новой версии Архивной открытой информационной системы (АОИС-2).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, комплексная система электронного архива, предназначенного для хранения в электронном виде регистрационных дел АОИС-2 явилась результатом модернизации первой системы, созданной в 2010 году ГУП «Национальное кадастровое агентство» в рамках мероприятий по реализации Программы развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением Совета министров Беларуси №294 от 9 марта 2009 года. Всего по Брестской области на сегодня из АОИС-1 в АОИС-2 было конвертировано более 106,5 тысяч регистрационных дел.
В АОИС-2 разработчики постарались учесть замечания и предложения территориальных организаций. В результате у пользователей возможность осуществления «гибких» настроек прав, что в свою очередь обеспечило им ряд новых преимуществ:
возможность определить к каким разделам архивной системы пользователь может иметь доступ; определить к каким видам дел пользователь имеет доступ – к регистрационным, инвентарным, землеустроительным (в АОИС-1 пользователь имеет доступ только к одному структурному подразделению и ко всем видам дел);
реализована возможность подписывать электронной цифровой подписью (ЭЦП) файлы сразу при помещении в АОИС-2 без необходимости их предварительного подписания (при наличии ЭЦП Авест) с возможностью просмотра документа после скачивания его на компьютер без необходимости снятия ЭЦП Авест.
Также в АОИС-2 реализована связь с информационными ресурсами Национального кадастрового агентства:
Регистром недвижимости (ЕГРНИ) (реализован перенос метаданных документов, поданных при обращении за совершением регистрационных действий, в результате чего автоматически создаются листы дела – пользователям остается только прикрепить файл документа);
Реестром адресов (позволяет выбирать точный адрес объекта из реестра адресов).
Сегодня модернизация Архивной открытой информационной системы предоставляет широкие возможности контроля за активностью пользователей: позволяет контролировать их действия в системе, может служить инструментом для объективной оценки при принятии управленческих решений и строить очень подробные отчеты по множеству критериев (дате создания дела, территориальной организации по госрегистрации, виду дела, виду объекта учета, статусу дела, ФИО лица, поместившего дела, и т.д.).
В АОИС-2 стали доступны не только удаленные дела и листы дел для просмотра и восстановления контролирующими сотрудниками, но также еще более широкий ряд функций:
выдача дела (все документы дела скачиваются на компьютер пользователя с возможностью подписания ЭЦП всех скачанных документов одной кнопкой);
передача дела из одной территориальной организации в другую.
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