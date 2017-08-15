Вопросы развития и совершенствования образовательной сферы в Беларуси в центре внимания рабочей встречи Александра Лукашенко с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства попросил проинформировать его о готовности к учебному году образовательных учреждений различного уровня, возможном наличии проблемных вопросов.

«В этом плане также вопрос первостепенной важности – обновление учебных программ и учебники. Никакой проблемы в этом не вижу. Даже в сроках. Мы ведь не заново создаем учебники, учебные программы. В основном это нормальные учебные программы и учебники. Но некоторые темы, как обнаружилось, надо корректировать», - заявил президент.

А. Лукашенко потребовал оперативно провести данную работу в соответствии с ранее намеченными сроками, чтобы в основном в 2018 году завершить издание новых учебников и доработку учебных программ.

«По каждому учебнику можно создать группу. К этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые, образно говоря, находятся наверху знаний», - заметил глава государства.

Еще одна тема – подготовка и проведение Республиканского педагогического совета.

«Мы должны провести его на достойном уровне. На подобных педагогических советах президент давно не бывал, и настало время, да и есть что сказать педагогическому обществу в плане и новых условий, новых программ, поступлений – всех вопросов, которые мы будем обсуждать. Ну, и посоветоваться с педагогами. Я думаю, они нам что-то подскажут. Это все-таки наша опора, наши люди, и мне очень важно побывать на подобном педсовете», - отметил глава государства.

Президент потребовал сделать это мероприятие неформализованным, чтобы можно было обсудить и вычленить проблемы, которые необходимо решать.