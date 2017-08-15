ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОБНОВИТЬ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНИКИ
15:59 15.08.2017

Вопросы развития и совершенствования образовательной сферы в Беларуси в центре внимания рабочей встречи Александра Лукашенко с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства попросил проинформировать его о готовности к учебному году образовательных учреждений различного уровня, возможном наличии проблемных вопросов.

«В этом плане также вопрос первостепенной важности – обновление учебных программ и учебники. Никакой проблемы в этом не вижу. Даже в сроках. Мы ведь не заново создаем учебники, учебные программы. В основном это нормальные учебные программы и учебники. Но некоторые темы, как обнаружилось, надо корректировать», - заявил президент.

А. Лукашенко потребовал оперативно провести данную работу в соответствии с ранее намеченными сроками, чтобы в основном в 2018 году завершить издание новых учебников и доработку учебных программ.

«По каждому учебнику можно создать группу. К этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые, образно говоря, находятся наверху знаний», - заметил глава государства.

Еще одна тема – подготовка и проведение Республиканского педагогического совета.

«Мы должны провести его на достойном уровне. На подобных педагогических советах президент давно не бывал, и настало время, да и есть что сказать педагогическому обществу в плане и новых условий, новых программ, поступлений – всех вопросов, которые мы будем обсуждать. Ну, и посоветоваться с педагогами. Я думаю, они нам что-то подскажут. Это все-таки наша опора, наши люди, и мне очень важно побывать на подобном педсовете», - отметил глава государства.

Президент потребовал сделать это мероприятие неформализованным, чтобы можно было обсудить и вычленить проблемы, которые необходимо решать.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2017
валюта курс
EUR 2.2907
USD 1.9498
RUB 3.2541
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2907 -0.0066
USD 1.9498 +0.0044
RUB 3.2541 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2900 2.2930
USD 1.9470 1.9510
RUB 3.2480 3.2550
подробнее

Конвертация в банках
на 15.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 70.3000 70.6500
USD/RUB 59.7500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте