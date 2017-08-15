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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ ОБОЙНАЯ ФАБРИКА ВЫПУСТИЛА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ДУПЛЕКСНЫХ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ
15:50 15.08.2017
УП «Минская обойная фабрика» выпустило новую коллекцию дуплексных бумажных обоев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», дуплексные многослойные бумажные обои отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к влаге, воздействия солнца, перепаду температур и различного рода механическим повреждениям. Дуплексные обои пропускают воздух, что позволяет избежать возникновения грибка на стенах.
Дуплексные обои используют в помещениях, где нет потребности в частом мытье стен. Их зачастую клеят на стены и потолки с незначительными шероховатостями и неровностями, тем самым скрывая эти недостатки.
Новая коллекция дуплексных бумажных обоев имеет рисунки «Лофт», «Пионы», «Плющ», «Набережная», «Набережная фон».
Обои уже есть в продаже как в фирменных магазинах фабрики, так и в розничной сети.
УП «Минская обойная фабрика» является одним из крупнейших производителей обоев на территории СНГ. Здесь освоены практически все виды обойной продукции. Предприятие имеет широкую дилерскую сеть, как на территории Беларуси, так и за ее пределами.
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