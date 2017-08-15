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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ ESET ЗАФИКСИРОВАЛА ЭПИДЕМИЮ РЕКЛАМНОГО ПО В БЕЛАРУСИ
15:23 15.08.2017
Разработчик антивирусного ПО ESET ESET представил отчет об активности вредоносного ПО в Беларуси в июле 2017 года, составленный при помощи облачной системы ESET LiveGrid.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ESET, в июле специалисты ESET представили анализ масштабной вредоносной кампании Stantinko. В отличие от резонансных эпидемий последних месяцев, целью данной атаки является рекламное мошенничество. Угроза активна, как минимум, с 2012 года. В настоящее время заражено около 500000 компьютеров, в числе жертв преобладают пользователи из России и Украины.
В рейтинг киберугроз по Беларуси вошли сразу три вредоносные программы, задействованные в киберкампании Stantinko. В их числе загрузчик семейства FileTour, который используется для первоначального заражения системы, троян Stantinko, предназначенный для сбора информации и загрузки других вредоносных программ, а также рекламное ПО Adstantinko.
Кроме того, в июле зафиксирован рост активности двух семейств рекламного ПО – JS/Adware.BNXAds и Win32/Adware.PBot, предназначенных для показа нежелательных рекламных сообщений.
Глобальный рейтинг киберугроз также возглавляет рекламное ПО – JS/Adware.BNXAds. Положительную динамику демонстрирует SMB/Exploit.DoublePulsar.
В июле 4,15% пользователей ESET NOD32 из Беларуси столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.
ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.
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