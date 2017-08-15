В ходе реализации оперативной информации 11 и 12 августа в Лунинце сотрудники Пинского погранотряда совместно с представителями ОБЭП УВД Минского райисполкома, ИМНС Беларуси по Минской области выявили две партии по 245 и 140 пар обуви соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, они были ввезены на территорию Беларуси через пункт пропуска «Горынь» без нарушения таможенного законодательства, а именно под видом личного имущества. В последующем формировалась крупная товарная партия. Как и предполагалось, обувь не была маркирована белорусскими контрольными знаками.

Товар на общую сумму более 14,5 тыс. рублей изъят сотрудниками налоговой инспекции. В отношении владельцев начат административный процесс по ст. 12.35 КоАП Беларуси за нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками.

Данные мероприятия были направлены на защиту экономических интересов государства и проводились в рамках законодательства, с санкциями прокуратуры.

Аналогичная коммерческая партия одежды одного из жителей Лунинца была выявлена сотрудниками Пинского погранотряда в конце мая текущего года. Тогда трикотажные изделия без соответствующих документов были изъяты ИМНС по городу Пинску и Пинскому району. Общая сумма задержанного составила почти 10 тысяч рублей.