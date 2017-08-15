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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА BELTEXINDUSTRY — 2017 ПРОЙДЕТ С 3 ПО 6 ОКТЯБРЯ В МИНСКЕ
14:31 15.08.2017
Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry — 2017 пройдет с 3 по 6 октября 2017 г. в Минске (НВЦ «БелЭкспо», пр-т. Победителей, 14).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», этой осенью Международная выставка «БелТЕКСлегпром»меняет свое название и заявляет о новом этапе в работе: теперь BelTexIndustry-2017 будет продвигать предприятия на новые рынки с новым лицом.
В 41-ой раз соберутся профессионалы, чтобы обсудить тенденции развития отрасли, обменяться мнениями по ряду важных вопросов и получить информацию об актуальных тенденциях в этой сфере.
BelTexIndustry-2017 — крупнейшая площадка для работы и делового общения зарубежных и белорусских производителей и поставщиков, а также для покупателей из различных стран. Каждый участник выставки должен получить ответы на вопросы: что нужно потребителю, что будет актуально в следующем сезоне, какие технологии сегодня помогут сделать производство эффективнее, как снизить затраты, как повысить продажи, как работать на внешних рынках.
Сегодня легкая промышленность должна быть как никогда гибкой и внимательной к предпочтениям покупателей. Модные тренды меняются чаще, чем раз в сезон, а значит у дизайнеров, технологов, конструкторов становится еще больше работы. Меняются и требования к тканям: на первый план выходят экологичность и практичность. При этом во всем мире прослеживается тенденция к снижению цен на одежду: люди хотят выглядеть стильно здесь и сейчас, не заботясь о долговечности и актуальности моделей.
Экспозиция выставки обещает быть насыщенной и разнообразной. Подтвердили свое участие крупнейшие предприятия легкой и текстильной промышленности, входящие в состав концерна «Беллегпром», о своем желании посетить выставку заявили представители торговых сетей. Традиционно выставка привлекает внимание зарубежных экспонентов: ткани, текстиль и одежда от ведущих турецких, узбекских, российских производителей будут представлены на BelTexIndustry-2017.
Помимо богатой экспозиции участников выставки ждет насыщенная деловая программа. Вопросы маркетинга и продвижения, управления и производства обсудят с участниками BelTexIndustry-2017 профессиональные спикеры с международным опытом.
В рамках BelTexIndustry-2017 любой желающий сможет принять участие в модных показах ведущих белорусских брендов, которые будут проходить в режиме non-stop.
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