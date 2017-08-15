|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МОГИЛЕВСКОЙ ТЭЦ-2 К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КООРДИНАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
13:58 15.08.2017
Для подготовки филиала «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» к осенне-зимнему периоду создана рабочая группа по координации проведения подготовительных и ремонтных работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», рабочая группа создана также для обеспечения рациональных режимов работы оборудования и надежного теплоснабжения потребителей, экономного использования топлива и энергии, создания необходимых запасов топлива к надежному и бесперебойному энергоснабжению потребителей к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов. Рабочая группа ежемесячно проводит заседания, на которых рассматривается ход подготовки станции к ОЗП.
Проводятся ремонты основного энергетического оборудования: средний ремонт котлоагрегата БКЗ-201-140 ст. №2; ремонт тепловой сети Могилевской ТЭЦ-2; ремонт газораспределительного пункта; в капитальном ремонте находятся котлоагрегат БКЗ-201-140 ст. №3, генератор ТВФ-60-2 ст. №3, водогрейный котел КВГМ-100 ст. №2, дымовая труба ст. №2; планируется расширенный текущий ремонт турбоагрегата ПТ-65/75-130/22 ст. №1 с заменой трубной системы основного бойлера и левой половины конденсатора турбины;
На предприятии обеспечивается создание объемов закладки эксплуатационного запаса топочного мазута. Разработан график перевода котлов Могилевской ТЭЦ-2 с природного газа на сжигание резервного топлива (мазута) при значительных похолоданиях и ограничении поставок природного газа.
В дальнейшем планируется выполнить проверку состояние датчиков защит и автоматики основного энергетического оборудования и принять меры по их утеплению для исключения размораживания при низких температурах наружного воздуха; выполнить ремонт электрических схем обогрева выключателей, приводов трансформаторов.
Также необходимо обеспечить готовность к работе в зимних условиях мазутного хозяйства, железнодорожных подъездных путей, автомобильных дорог, связанных с перевозкой и сливом мазута.
Планируется провести выверку и актуализацию станционной технической документации по организации и контролю сложных переключений, пусков основного энергетического оборудования, а также другие организационно-технические мероприятия, направленные на бесперебойную и эффективную работу оборудования станции в отопительный период 2017/2018 года.
В сентябре будет проведена техническая учеба с оперативным персоналом станции по работе оборудования при низких температурах наружного воздуха, проведены противоаварийные тренировки по специальным темам с учетом ситуаций и неполадок, возможных при эксплуатации оборудования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2017
Курсы в банках
на 15.08.2017
Конвертация в банках
на 15.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте