ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МОГИЛЕВСКОЙ ТЭЦ-2 К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КООРДИНАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
13:58 15.08.2017

Для подготовки филиала «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» к осенне-зимнему периоду создана рабочая группа по координации проведения подготовительных и ремонтных работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», рабочая группа создана также для обеспечения рациональных режимов работы оборудования и надежного теплоснабжения потребителей, экономного использования топлива и энергии, создания необходимых запасов топлива к надежному и бесперебойному энергоснабжению потребителей к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов. Рабочая группа ежемесячно проводит заседания, на которых рассматривается ход подготовки станции к ОЗП.

Проводятся ремонты основного энергетического оборудования: средний ремонт котлоагрегата БКЗ-201-140 ст. №2; ремонт тепловой сети Могилевской ТЭЦ-2; ремонт газораспределительного пункта; в капитальном ремонте находятся котлоагрегат БКЗ-201-140 ст. №3, генератор ТВФ-60-2 ст. №3, водогрейный котел КВГМ-100 ст. №2, дымовая труба ст. №2; планируется расширенный текущий ремонт турбоагрегата ПТ-65/75-130/22 ст. №1 с заменой трубной системы основного бойлера и левой половины конденсатора турбины;

На предприятии обеспечивается создание объемов закладки эксплуатационного запаса топочного мазута. Разработан график перевода котлов Могилевской ТЭЦ-2 с природного газа на сжигание резервного топлива (мазута) при значительных похолоданиях и ограничении поставок природного газа.

В дальнейшем планируется выполнить проверку состояние датчиков защит и автоматики основного энергетического оборудования и принять меры по их утеплению для исключения размораживания при низких температурах наружного воздуха; выполнить ремонт электрических схем обогрева выключателей, приводов трансформаторов.

Также необходимо обеспечить готовность к работе в зимних условиях мазутного хозяйства, железнодорожных подъездных путей, автомобильных дорог, связанных с перевозкой и сливом мазута.

Планируется провести выверку и актуализацию станционной технической документации по организации и контролю сложных переключений, пусков основного энергетического оборудования, а также другие организационно-технические мероприятия, направленные на бесперебойную и эффективную работу оборудования станции в отопительный период 2017/2018 года.

В сентябре будет проведена техническая учеба с оперативным персоналом станции по работе оборудования при низких температурах наружного воздуха, проведены противоаварийные тренировки по специальным темам с учетом ситуаций и неполадок, возможных при эксплуатации оборудования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2017
валюта курс
EUR 2.2907
USD 1.9498
RUB 3.2541
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2907 -0.0066
USD 1.9498 +0.0044
RUB 3.2541 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2900 2.2930
USD 1.9470 1.9510
RUB 3.2480 3.2550
подробнее

Конвертация в банках
на 15.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 70.3000 70.6500
USD/RUB 59.7500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте