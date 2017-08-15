Для подготовки филиала «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» к осенне-зимнему периоду создана рабочая группа по координации проведения подготовительных и ремонтных работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», рабочая группа создана также для обеспечения рациональных режимов работы оборудования и надежного теплоснабжения потребителей, экономного использования топлива и энергии, создания необходимых запасов топлива к надежному и бесперебойному энергоснабжению потребителей к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов. Рабочая группа ежемесячно проводит заседания, на которых рассматривается ход подготовки станции к ОЗП.

Проводятся ремонты основного энергетического оборудования: средний ремонт котлоагрегата БКЗ-201-140 ст. №2; ремонт тепловой сети Могилевской ТЭЦ-2; ремонт газораспределительного пункта; в капитальном ремонте находятся котлоагрегат БКЗ-201-140 ст. №3, генератор ТВФ-60-2 ст. №3, водогрейный котел КВГМ-100 ст. №2, дымовая труба ст. №2; планируется расширенный текущий ремонт турбоагрегата ПТ-65/75-130/22 ст. №1 с заменой трубной системы основного бойлера и левой половины конденсатора турбины;

На предприятии обеспечивается создание объемов закладки эксплуатационного запаса топочного мазута. Разработан график перевода котлов Могилевской ТЭЦ-2 с природного газа на сжигание резервного топлива (мазута) при значительных похолоданиях и ограничении поставок природного газа.

В дальнейшем планируется выполнить проверку состояние датчиков защит и автоматики основного энергетического оборудования и принять меры по их утеплению для исключения размораживания при низких температурах наружного воздуха; выполнить ремонт электрических схем обогрева выключателей, приводов трансформаторов.

Также необходимо обеспечить готовность к работе в зимних условиях мазутного хозяйства, железнодорожных подъездных путей, автомобильных дорог, связанных с перевозкой и сливом мазута.

Планируется провести выверку и актуализацию станционной технической документации по организации и контролю сложных переключений, пусков основного энергетического оборудования, а также другие организационно-технические мероприятия, направленные на бесперебойную и эффективную работу оборудования станции в отопительный период 2017/2018 года.

В сентябре будет проведена техническая учеба с оперативным персоналом станции по работе оборудования при низких температурах наружного воздуха, проведены противоаварийные тренировки по специальным темам с учетом ситуаций и неполадок, возможных при эксплуатации оборудования.