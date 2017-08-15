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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОКАЗАНИЕ СЕРВИСА «SMS-БИЛЕТ» С 1 СЕНТЯБРЯ
13:42 15.08.2017

Мобильный оператор Life:) приостанавливает оказание сервиса «SMS-билет» с 1 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, воспользоваться приобретенными SMS-билетами можно включительно до 31 августа. Компенсация за неиспользованные SMS-билеты не предусматривается, поэтому оператор просит не покупать билеты впрок.

Сервис был запущен совместно с Минским метрополитеном в феврале 2014 года. Ежемесячно реализовывалось около 7 тысяч SMS-билетов. Дальнейшее развитие услуги было направлено на то, чтобы ею могли пользоваться не только абоненты Life:), но и абоненты других мобильных сетей. Однако инициатива присоединиться к сервису не нашла поддержки. В связи с этим было принято решение приостановить его оказание.
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