Мобильный оператор Life:) приостанавливает оказание сервиса «SMS-билет» с 1 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, воспользоваться приобретенными SMS-билетами можно включительно до 31 августа. Компенсация за неиспользованные SMS-билеты не предусматривается, поэтому оператор просит не покупать билеты впрок.

Сервис был запущен совместно с Минским метрополитеном в феврале 2014 года. Ежемесячно реализовывалось около 7 тысяч SMS-билетов. Дальнейшее развитие услуги было направлено на то, чтобы ею могли пользоваться не только абоненты Life:), но и абоненты других мобильных сетей. Однако инициатива присоединиться к сервису не нашла поддержки. В связи с этим было принято решение приостановить его оказание.