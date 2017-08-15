В последнее время в Беларуси появились случаи обмана граждан мошенниками, представляющимися работниками энергосбыта и электросетей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГПО «Белэнерго», мошенники, прикрываясь репутацией энергоснабжающих организаций (Минскэнерго, Гомельэнерго, Витебскэнерго и т.д.), навязывают гражданам оказание таких услуг, как: замеры напряжения в электрической сети, проверка правильности работы счетчика, замена автоматических выключателей, после якобы «бесплатного» осмотра предлагают заключить договор на оказание платных услуг.

«Все без исключения сотрудники филиалов «Энергосбыт» энергоснабжающих организаций при посещении потребителей электрической энергии в обязательном порядке должны быть одеты в спецодежду и иметь при себе удостоверение сотрудника филиала «Энергосбыт». Удостоверение должно содержать следующую информацию: номер, Ф.И.О. сотрудника, структурное подразделение, в котором работает сотрудник, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью вышеуказанного филиала. Сотрудники филиалов «Энергосбыт» не предлагают заключить договор «на месте» на оказание услуг», – говорится в сообщении «Белэнерго».