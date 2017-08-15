ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 7 МЛРД РУБЛЕЙ

12:53 15.08.2017 На 1 августа в консолидированный бюджет Минска поступило 6,6 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, по сравнению с прошлым годом поступления выросли на 228,9 млн рублей, или на 3,6%. Основная часть доходов бюджета столицы (97,4%) сформирована за счет платежей, уплаченных в добровольном порядке.