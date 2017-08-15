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ЭКОНОМИКА РБ


«БЕЛПОЧТА» РАСШИРИЛА СЕРВИС ПО ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ MAESTRO И MASTERCARD
12:35 15.08.2017

РУП «Белпочта» и ООО «Интервэйл-Бел» расширили сервис по онлайн-переводу денежных средств между банковскими платежными карточками международных платежных систем Maestro и MasterCard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, перевод денежных средств можно осуществлять не только между карточками, выпущенными банками Беларуси, но и между карточками, выпущенными Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.

Расчетным банком сервиса выступает ОАО «БПС-Сбербанк».

Перевести деньги или пополнить карточный счет можно в разделе «Интернет-платежи» — «Перевод денег с карты на карту».

Комиссия за перевод денежных средств составляет 1,8% от суммы перевода (минимум 2 руб.) и взимается с отправителя перевода (списывается со счета отправителя денежных средств). Средства зачисляются на карту получателя автоматически.

Услуга доступна на сайте РУП «Белпочта» и не требует регистрации.
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