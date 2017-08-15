|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«БЕЛПОЧТА» РАСШИРИЛА СЕРВИС ПО ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ MAESTRO И MASTERCARD
12:35 15.08.2017
РУП «Белпочта» и ООО «Интервэйл-Бел» расширили сервис по онлайн-переводу денежных средств между банковскими платежными карточками международных платежных систем Maestro и MasterCard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, перевод денежных средств можно осуществлять не только между карточками, выпущенными банками Беларуси, но и между карточками, выпущенными Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.
Расчетным банком сервиса выступает ОАО «БПС-Сбербанк».
Перевести деньги или пополнить карточный счет можно в разделе «Интернет-платежи» — «Перевод денег с карты на карту».
Комиссия за перевод денежных средств составляет 1,8% от суммы перевода (минимум 2 руб.) и взимается с отправителя перевода (списывается со счета отправителя денежных средств). Средства зачисляются на карту получателя автоматически.
Услуга доступна на сайте РУП «Белпочта» и не требует регистрации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2017
Курсы в банках
на 15.08.2017
Конвертация в банках
на 15.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте