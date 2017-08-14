Энергоснабжающие организации ГПО «Белэнерго» за первое полугодие 2017 года сэкономили 117,7 тыс. т у.т.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, Государственной программой «Энергосбережение» на 2016-2020 годы ГПО «Белэнерго» доведен целевой показатель по энергосбережению на первое полугодие 2017 года – минус 60 тыс. т у.т.

Общее количество отключений в работе оборудования с начала года снизилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17%. Плановые задания на январь–июнь 2017 года по капитальным ремонтам и мероприятиям по повышению надежности выполнены в полном объеме. Выполнены все запланированные на первое полугодие ремонты теплотехнического и электротехнического оборудования.

В первом полугодии 2017 года введены в эксплуатацию объекты:

строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина Витебской области. Корректировка. 1 пусковой комплекс – Гидроузел» (введено 5 гидроагрегатов мощностью 21,66 МВт);

строительство Витебской ГЭС на реке Западная Двина, 40 МВт (введена в эксплуатацию 31 июля 2017 г.);

реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35 с установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины (введена в эксплуатацию 31 июля 2017 г.);

реконструкция подстанции 330/110/10 кВ «Минск-Северная» с заходами ВЛ-110 кВ Минского района. 1 очередь. 1 пусковой комплекс» с установкой трансформатора мощностью 200 МВА;

15-ый пусковой комплекс объекта «Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой» с вводом ВЛ 330 кВ протяженностью 18,9 км;

замена тепловых сетей протяженностью 50,244 км;

строительство и реконструкция электрических сетей напряжением 0,4-330 кВ протяженностью 549,2 км.

Одной из задач на второе полугодие 2017 года названа реализация мероприятий по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы (разработка архитектурных проектов, закупка оборудования, разработка строительных проектов) и объект «Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой (8, 10 – 14, 17 пусковые комплексы)».

Удельные расходы условного топлива за январь-июнь 2017 года составили: на отпуск электроэнергии 225,2 г/кВтч, что на 3,3 г/кВтч ниже, чем в прошлом году; на отпуск тепла – 166,06 кг/Гкал, что ниже показателя прошлого года на 0,73 кг/Гкал.

Технологический расход электроэнергии на ее транспорт в электрических сетях Белорусской энергосистемы за январь-июнь 2017 года составил 8,68% или практически на уровне прошлого года.

Из 139 районов электросетей энергосистемы превышение отчетных потерь электроэнергии в сетях 0,4-10 кВ свыше 10,7% отмечено только в 5.