Поставщики оборудования для очистки сточных вод в Беларуси требуют введения сертификации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «РОДОЛИТАКВА», сейчас в Беларуси оборудование для очистки сточных вод не подлежит обязательной сертификации. Качество промышленных фильтров для очистки сточных вод подтверждается только «честным» словом производителя.

На этом фоне в Беларуси получил развитие «серый» рынок водоочистного оборудования. Недобросовестные производители освоили «гаражное» производство некачественных, зато дешевых систем водоочистки. При этом ответственным производителям оборудования, эффективность которого зачастую подтверждена иностранными сертификатами соответствия, сложно конкурировать с подделками по цене.

Сточные воды промышленных предприятий чрезвычайно токсичны. Основным и самым опасным загрязнителем являются нефтепродукты. Тяжелые фракции оседают на дно водоемов, более легкие компоненты — создают плавающую на поверхности нефтяную пленку. Из-за уменьшения количества кислорода водоемы начинают задыхаться, гибнут не просто единичные водные обитатели, а целые экосистемы.

Производимые предприятия стоки под силу только сложным многоуровневым системам водоочистки. Использование недоброкачественного оборудования наносит экологический урон, реальные масштабы которого оценить невозможно. Сброс в водоемы плохо очищенных стоков приводит к загрязнению водоемов и ухудшению качества воды, болезням и заморам рыбы, гибели других водных обитателей. Нарушаются и гибнут водные экосистемы, подвергаются опасности здоровье и жизни людей.

Предприятие, добросовестно установившее водоочистное оборудование, может не знать, что качество очистки его стоков оставляет желать лучшего. Проверить и доказать факт загрязнения водоемов сточными водами проблематично, а ответственность за нарушение экологического законодательства в масштабах предприятий незначительна.

В большинстве стран производители систем водоочистки обязаны проходить сертификацию соответствия нормам. Тем самым они доказывают, что их оборудование эффективно справляться не только с очисткой высокотоксичных сточных вод, но и большими объемами сточных вод. Белорусский рынок систем водоочистки все еще не поставлен на цивилизованные рельсы.