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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
10:05 15.08.2017
Распоряжением премьер-министра Беларуси №282р от 11 августа 2017 г. создана рабочая группа для изучения вопросов строительства в Беларуси многофункционального комплекса международного уровня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководителем рабочей группы назначен заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.
Рабочей группе поручено организовать комплексное изучение опыта Казахстана строительства и эксплуатации в Астане объектов Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», разработать концепцию строительства многофункционального комплекса международного уровня, а также подготовить предложения по вопросам определения наиболее предпочтительной площадки и заказчика строительства, требований к инвестору и данному комплексу, возможных источников и условий финансирования строительства. До 5 сентября 2017 г. необходимо информировать правительство о результатах проведенной работы.
Осуществлять организационное обеспечение деятельности рабочей группы поручено Белорусской торгово-промышленной палате и Министерству архитектуры и строительства.
Распоряжение премьер-министра №325р от 22 ноября 2013 г. «О создании рабочей группы по обеспечению реализации проекта строительства Международного выставочного комплекса» признано утратившим силу.
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