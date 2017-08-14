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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
10:05 15.08.2017

Распоряжением премьер-министра Беларуси №282р от 11 августа 2017 г. создана рабочая группа для изучения вопросов строительства в Беларуси многофункционального комплекса международного уровня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководителем рабочей группы назначен заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Рабочей группе поручено организовать комплексное изучение опыта Казахстана строительства и эксплуатации в Астане объектов Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», разработать концепцию строительства многофункционального комплекса международного уровня, а также подготовить предложения по вопросам определения наиболее предпочтительной площадки и заказчика строительства, требований к инвестору и данному комплексу, возможных источников и условий финансирования строительства. До 5 сентября 2017 г. необходимо информировать правительство о результатах проведенной работы.

Осуществлять организационное обеспечение деятельности рабочей группы поручено Белорусской торгово-промышленной палате и Министерству архитектуры и строительства.

Распоряжение премьер-министра №325р от 22 ноября 2013 г. «О создании рабочей группы по обеспечению реализации проекта строительства Международного выставочного комплекса» признано утратившим силу.
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