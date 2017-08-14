ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


И. О. ДИРЕКТОРА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ И ИП В МОГИЛЕВСКОМ РАЙОНЕ НАНЕСЛИ УЩЕРБ ПРЕДПРИЯТИЮ БОЛЕЕ 4000 РУБЛЕЙ
09:38 15.08.2017

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении должностного лица сельскохозяйственного предприятия и индивидуального предпринимателя Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, установлено, что 41-летний мужчина, исполняя обязанности директора одного из сельскохозяйственных предприятий Могилевского района, вступив в сговор с индивидуальным предпринимателем, используя свои служебные полномочия, дал указания подчиненным ему по службе работникам организовать беспрепятственный вывоз зерна с территории предприятия.

Фуражная пшеница в количестве 19350 кг 9 августа была отгружена ИП с территории предприятия без документального оформления. В момент перевозки машина с зерном была задержана сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома.

Следователи провели осмотр транспортного средства и его содержимого, изъяли документы о финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия и ИП, допросили свидетелей произошедшего.

Должностному лицу предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. К 49-летнему ИП, который в настоящее время является подозреваемым по уголовному делу, применена мера процессуального принуждения обязательство о явке. Ущерб, причиненный предприятию, составил более 4000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2017
валюта курс
EUR 2.2973
USD 1.9454
RUB 3.2527
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2973 +0.0026
USD 1.9454 -0.0067
RUB 3.2527 +0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2930 2.3000
USD 1.9470 1.9490
RUB 3.2510 3.2550
подробнее

Конвертация в банках
на 15.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 70.4200 70.8000
USD/RUB 59.7500 59.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте