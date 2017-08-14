ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 15 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

16:52 14.08.2017 Министерство юстиции проведет 15 августа «прямую телефонную линию» с участием начальника главного управления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов Натальи Филипповой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по теме «Актуальные вопросы проведения обязательной юридической экспертизы» можно с 11.00 до 12.00 по тел. 8 017 200 61 93.