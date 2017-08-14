Октябрьский (Минска) районный отдел Следственного комитета Беларуси по материалам ОБЭП Октябрьского РУВД Минска возбудил уголовное дело по ч.2 ст.210 УК Беларуси («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями») в отношении должностного лица УП «Минскметрострой».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУВД Мингорисполкома, как выяснили оперативники, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностное лицо УП «Минскметрострой» по предварительному сговору с представителем коммерческой организации на протяжении многих лет с целью обогащения на систематической основе совершали хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию.

Так, 28 июля при совершении очередного хищения товарно-материальных ценностей, злоупотребляя служебным положением, должностное лицо УП «Минскметрострой» по предварительному сговору с представителем коммерческой организации завладели более 4 тоннами металлолома. В момент совершения преступления оба фигуранта задержаны.

В настоящее время ведется предварительное расследование.