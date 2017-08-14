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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 70% БЮДЖЕТА МИНСКА ОБЕСПЕЧЕНО НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
16:37 14.08.2017
На 1 августа 2017 года негосударственному сектору экономики принадлежит 70,4% платежей в бюджет и 29,6% - государственному, в том числе негосударственным организациям – 65,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составляет 1,8%, физических лиц – 3,3 %.
В Минске свыше 356 тысяч субъектов негосударственного сектора экономики и порядка 3 тысяч субъектов государственного сектора. Ими внесено платежей в бюджет в сумме 4,6 млрд рублей и 2 млрд рублей соответственно.
По сравнению с 2016 годом отмечается положительная динамика поступлений как по государственному сектору экономики (103,3%), так и по негосударственному (103,7%).
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