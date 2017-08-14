За первое полугодие 2017 года с вокзала станции Полоцк отправлено 305 тысяч пассажиров, в том числе поездами межрегиональных линий — 42800 человек — это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, значительный прирост в межрегиональном сообщении стал возможен благодаря новому поезду бизнес-класса ДП3, который с 11 декабря 2016 года ежедневно курсирует между Полоцком и Могилевом.

С 25 июля на вокзале станции Полоцк пассажиры имеют возможность бесплатного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi. Доступ в сеть осуществляется с использованием технологии 4G и оптических сетей связи.

В настоящее время через станцию Полоцк курсируют поезда международных линий Полоцк—Москва, Калининград—Санкт-Петербург, Минск—Рига, а также поезда межрегиональных линий Полоцк—Могилев, Полоцк—Гомель, Минск—Полоцк, а также Витебск—Минск.

БЖД завершает подготовку станции Полоцк ко Дню белорусской письменности. Сейчас на станции завершаются ремонтные работы. Гостей национального праздника, которые прибудут в Полоцк по железной дороге, встретят отремонтированные здания вокзала, билетных касс и багажного отделения. Также на привокзальной площади и платформах сделан ремонт плиточного покрытия, малых архитектурных форм, стоек освещения и ограждений, в том числе на пешеходном мосту. В целом на подготовку зданий, сооружений и инфраструктуры полоцкого железнодорожного узла ко Дню белорусской письменности направлено 365 тысяч рублей.