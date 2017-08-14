ЭКОНОМИКА РБ

В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 8,4 ТЫСЯЧИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

16:19 14.08.2017 По состоянию на 4 августа 2017 года 8413 плательщиков Могилевской области зарегистрировались на портале электронных счетов-фактур (http://www.vat.gov.by). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, на 4 августа подали электронные счета-фактуры 6568 плательщиков.