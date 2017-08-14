|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 8,4 ТЫСЯЧИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
16:19 14.08.2017
По состоянию на 4 августа 2017 года 8413 плательщиков Могилевской области зарегистрировались на портале электронных счетов-фактур (http://www.vat.gov.by).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, на 4 августа подали электронные счета-фактуры 6568 плательщиков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2017
Курсы в банках
на 14.08.2017
Конвертация в банках
на 14.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте