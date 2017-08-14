Органы прокуратуры Витебской области осуществляют надзор за соблюдением требований декрета «О создании дополнительных условий для инвестиций в Республике Беларусь» в части исполнения инвестиционных договоров, заключенных между организациями-инвесторами и Витебским областным исполнительным комитетом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, В ходе проверок выявлены нарушения законодательства при заключении и реализации инвестиционных договоров, обеспечении контроля над их исполнением. Установлены факты ненадлежащей предынвестиционной работы, непродуманного подхода к заключению договоров без тщательного изучения перспектив их реализации, что порой влекло прекращение инвестиционных проектов (Витебский, Чашникский и Толочинский районы).

Выявлены случаи отсутствия должного контроля над реализацией инвестиционных проектов (Витебск, Новополоцк, Браславский, Миорский и другие районы).

Инвесторами не всегда представлялись в областной исполнительный комитет надлежаще оформленные документы для решения вопроса о прекращении инвестиционных договоров. Иногда в них указывались недостоверные сведения о вводе объектов в эксплуатацию. В таких ситуациях прокуратура Витебской области в УВД областного исполнительного комитета направляла поручения о проведении проверок в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Всего по результатам проверок органами прокуратуры области председателям местных исполнительных и распорядительных органов, а также руководителям организаций-инвесторов внесено 14 актов прокурорского надзора.

Прокуратурой Витебской области председателю Витебского областного исполнительного комитета внесено представление, в котором потребовано устранить выявленные нарушения законодательства, связанные с инвестиционной деятельностью, а также поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Всего по итогам принятых мер прокурорского реагирования 6 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, согласовано решение о снятии с должности руководителя одной из организаций области.