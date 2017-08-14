ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРИЛИ СОБЛЮДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
16:11 14.08.2017

Органы прокуратуры Витебской области осуществляют надзор за соблюдением требований декрета «О создании дополнительных условий для инвестиций в Республике Беларусь» в части исполнения инвестиционных договоров, заключенных между организациями-инвесторами и Витебским областным исполнительным комитетом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, В ходе проверок выявлены нарушения законодательства при заключении и реализации инвестиционных договоров, обеспечении контроля над их исполнением. Установлены факты ненадлежащей предынвестиционной работы, непродуманного подхода к заключению договоров без тщательного изучения перспектив их реализации, что порой влекло прекращение инвестиционных проектов (Витебский, Чашникский и Толочинский районы).

Выявлены случаи отсутствия должного контроля над реализацией инвестиционных проектов (Витебск, Новополоцк, Браславский, Миорский и другие районы).

Инвесторами не всегда представлялись в областной исполнительный комитет надлежаще оформленные документы для решения вопроса о прекращении инвестиционных договоров. Иногда в них указывались недостоверные сведения о вводе объектов в эксплуатацию. В таких ситуациях прокуратура Витебской области в УВД областного исполнительного комитета направляла поручения о проведении проверок в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Всего по результатам проверок органами прокуратуры области председателям местных исполнительных и распорядительных органов, а также руководителям организаций-инвесторов внесено 14 актов прокурорского надзора.

Прокуратурой Витебской области председателю Витебского областного исполнительного комитета внесено представление, в котором потребовано устранить выявленные нарушения законодательства, связанные с инвестиционной деятельностью, а также поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Всего по итогам принятых мер прокурорского реагирования 6 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, согласовано решение о снятии с должности руководителя одной из организаций области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2017
валюта курс
EUR 2.2973
USD 1.9454
RUB 3.2527
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2973 +0.0026
USD 1.9454 -0.0067
RUB 3.2527 +0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2970 2.3040
USD 1.9450 1.9490
RUB 3.2450 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 14.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1850
EUR/RUB 70.3500 71.1200
USD/RUB 59.6500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте