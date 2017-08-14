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ЭКОНОМИКА РБ


ФОНД «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» ВЫЯВИЛ БОЛЕЕ 70 НЕ СОСТОЯЩИХ НА БУХУЧЕТЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
15:57 14.08.2017

В соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности фонд «Гомельоблимущество» в первом полугодии 2017 года в Гомельской области провел три плановые проверки организаций по соблюдению ими законодательства, регулирующего вопросы использования и распоряжения государственным имуществом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, по результатам проведенных проверок организаций установлены нарушения, основным из которых является формальный подход к качеству проведения инвентаризации основных средств. При проведении контрольных мероприятий установлено 72 объекта недвижимости, не состоящих на бухгалтерском учете, что указывает на некачественную работу инвентаризационных комиссии и отдельных работников бухгалтерии организаций.

В соответствии с пунктом 15 Инструкции по инвентаризации активов и обязательств, утвержденной постановлением Министерства финансов Беларуси №180 от 30 ноября 2007 года, инвентаризационные комиссии обеспечивают полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках активов и обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

По фактам выявленных нарушений всем проверенным организациям направлены предписания об устранении указанных в актах проверок нарушений, а также материалы контрольной деятельности направлены в соответствующие службы и вышестоящие организации для привлечения к ответственности (административной, дисциплинарной, материальной) должностных лиц, действия (бездействия) которых повлекли нарушения.

В настоящее время восстановлены в бухгалтерском учете 36 объектов недвижимости на общую сумму почти 70 тысяч рублей.

Также, фонд «Гомельоблимущество» осуществляет выездной мониторинг в административно-территориальные единицы Гомельской области по вопросу достоверности представляемой информации о вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, в ходе которого осмотру подвержены все неиспользуемые объекты недвижимости (независимо от формы собственности).

По состоянию на 1 августа 2017 года обследовано 537 неиспользуемых объектов (в 224 населенных пунктах) 149 субъектов хозяйствования, нарушения выявлены на 137 объектах (23,9% от общего количества обследованных).

По результатам мониторинга заинтересованным службам направлены информационные письма (рекомендации по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений) с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

Мониторинги эффективности использования недвижимого имущества, фактического вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов, выполнения покупателями условий договоров купли-продажи, безвозмездной передачи недвижимого имущества под реализацию инвестиционных проектов будут проведены в течение 2017 года во всех регионах Гомельской области.
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