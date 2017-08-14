Иностранные инвесторы в первом полугодии 2017 года вложили 184,7 млн долларов в реальный сектор экономики (кроме банков) Могилевской области.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, основными инвесторами организаций Приднепровского края были субъекты хозяйствования Кипра (34,1% от всех финансовых вливаний), Нидерландов (27,5%), России (19,5%). При этом прямые иностранные инвестиции составили 126,3 млн долларов, или 68,4% от всех поступивших.

В то же время организациями области (кроме банков) за январь-июнь текущего года направлено за рубеж 108,3 млн долларов инвестиций, в основном в Россию (68,1% от общего объема) и Украину (18,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех зарубежных денежных потоков.