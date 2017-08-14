|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЛОЖИЛИ ПОЧТИ 185 МЛН ДОЛЛАРОВ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
15:37 14.08.2017
Иностранные инвесторы в первом полугодии 2017 года вложили 184,7 млн долларов в реальный сектор экономики (кроме банков) Могилевской области.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, основными инвесторами организаций Приднепровского края были субъекты хозяйствования Кипра (34,1% от всех финансовых вливаний), Нидерландов (27,5%), России (19,5%). При этом прямые иностранные инвестиции составили 126,3 млн долларов, или 68,4% от всех поступивших.
В то же время организациями области (кроме банков) за январь-июнь текущего года направлено за рубеж 108,3 млн долларов инвестиций, в основном в Россию (68,1% от общего объема) и Украину (18,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех зарубежных денежных потоков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2017
Курсы в банках
на 14.08.2017
Конвертация в банках
на 14.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте