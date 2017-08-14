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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС «ЗИО-ПОДОЛЬСК» ЗАВЕРШИЛ ОТГРУЗКУ ОБОРУДОВАНИЯ
15:26 14.08.2017

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершило изготовление и отгрузку сепараторов-пароперегревателей СПП-1200 с комплектующими деталями для машинного зала энергоблока №2 Белорусской АЭС (Островец).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Росатома, общий вес изготовленной продукции составил 422 тонны.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из трех частей в одном корпусе. В машинном зале они будут установлены вертикально, таким образом, высота аппарата составит 22 метра. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки. Срок службы оборудования – 50 лет.

Технический проект и рабочую конструкторскую документацию разработали специалисты Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск». Они также осуществляют сопровождение изготовления и шефмонтаж.

Ранее «ЗиО-Подольск» изготовил и поставил четыре комплекта СПП-1200 для первого энергоблока и два комплекта для второго блока Белорусской АЭС. Такие же аппараты завод изготовил для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС (ЭБ № 6, 7) и Ленинградской АЭС-2 (ЭБ № 1, 2).

Предприятия АО «Атомэнергомаш» поставляют практически все ключевое оборудование для белорусской АЭС с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Прежде всего, это реакторы и ловушки расплава, трубопроводы, парогенераторы (выполняет АО «АЭМ-Технологии»), главный циркуляционный насос (АО «ЦКБМ»), насосы системы охлаждения (Ganz EEM) и другое оборудование.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для её строительства выбран типовой российский проект атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым «постфукусимским», нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.
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