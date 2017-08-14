В Беларуси нельзя создавать класс безработных. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе ознакомления с социально-экономическим развитием Бреста.

«Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться. Нам этого допустить нельзя», - сказал А. Лукашенко.

Президент подчеркнул, что нужно работать всем.

«Конечно, будет какой-то малый процент людей, которые ни на что не способны. Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают. Этих людей надо ставить в такие условия, чтобы они все-таки шли работать», - отметил глава государства.

А\ Лукашенко констатировал, что после выхода обновленного декрета №3 местным органам власти будут даны самые широкие полномочия.

«Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы – и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», - сказал президент.