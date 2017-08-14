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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧАЕТ СОЛИДНУЮ ОТДАЧУ ОТ ВЛОЖЕННЫХ В МОДЕРНИЗАЦИЮ ПЕРЕРАБОТКИ СРЕДСТВ – ЛУКАШЕНКО
14:50 14.08.2017

Беларусь получает солидную отдачу от средств, вложенных в модернизацию перерабатывающей промышленности. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Савушкин продукт».

«Вложив значительные средства в модернизацию перерабатывающей промышленности, мы стали получать от этого солидную отдачу. В данном сегменте экономики появилось много компаний с современным технологическим укладом. Они демонстрируют высокую культуру производства, проявляют гибкость, заботятся о сырьевой базе, вкладывают деньги в собственное развитие, обеспечивают своим работникам достойный социальный пакет, возводят для них жилье. Это касается, наверное, прежде всего вашего предприятия, потому что вы все это делаете», - отметил А. Лукашенко.

По словам главы государства, предприятия, которые раньше нуждались в помощи государства, сегодня сами стали локомотивом целого ряда отраслей и визитной карточкой Беларуси.

«Как нельзя лучше эта характеристика подходит акционерному обществу «Савушкин продукт» - флагману молочной промышленности страны», - подчеркнул президент.

А Лукашенко констатировал, что успехи предприятия не случайны, они являются ярким отражением целенаправленной политики, проводимой государством в агропромышленном секторе. В стране осуществлен переход от концепции развития сельскохозяйственного производства к концепции развития сельской местности в целом.

«Это позволило возродить белорусскую деревню с ее экономическим потенциалом. Вы это прекрасно чувствуете, знаете сами, потому что непосредственно работаете в этом потенциале и его создаете. Сегодня по выпуску абсолютного большинства видов сельхозпродукции на душу населения Беларусь существенно превосходит другие страны Содружества Независимых Государств. А по производству молока опережает такие развитые страны, как Нидерланды, Германию, Францию», - сказал глава государства.

В продовольственном отношении Беларусь стала не только самодостаточной, но и экспортноориентированной. Объем реализованного за рубеж продовольствия в 2016 году превысил 4 млрд долларов. В настоящее время по некоторым позициям, например, по экспорту сливочного масла, творога, обезжиренного молока, Беларусь вошла в число мировых лидеров.

«Что касается внутреннего рынка, то он давно насыщен отечественными продуктами питания, которые благодаря высокому качеству и доступности успешно конкурируют с импортными аналогами», - сказал президент.
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