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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ НАХОДЯТСЯ НА КОНТРОЛЕ КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
14:28 14.08.2017
Вопросы отчислений на капитальный ремонт жилых домов находятся на контроле Комитета государственного контроля Могилевской области.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, отчисления на капитальный ремонт жилого дома – один из основных видов платежей, ежемесячно производимых гражданами-потребителями жилищно-коммунальных услуг, проживающими в многоквартирных жилых домах. Законодательством установлен особый порядок их сбора и использования.
Так, отчисления аккумулируются на специальных банковских счетах, открытых местными исполнительными и распорядительными органами, товариществами собственников или организациями застройщиков, и используются исключительно для финансирования расходов на проведение капитального ремонта жилых домов.
Вместе с тем отдельные жилищно-коммунальные организации области не всегда обеспечивают соблюдение этой обязанности и допускают при этом направление средств на выплату зарплаты, уплату налогов и иные цели, не связанные с капитальным ремонтом жилья, что впоследствии влечет применение к их руководителям мер административного воздействия.
За нецелевое использование или использование с нарушением законодательства отчислений на капитальный ремонт статьей 11.69 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин (от 230 до 690 руб.).
Во избежание административной ответственности Комитет госконтроля Могилевской области предлагает всем жилищно-коммунальным организациям области, в том числе товариществам собственников и организациям застройщиков, обеспечить соблюдение порядка аккумулирования и использования отчислений на капитальный ремонт.
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