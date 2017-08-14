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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ В ЖЛОБИНСКОМ РАЙОНЕ НЕДОПЛАТИЛ ПОЧТИ 90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
14:17 14.08.2017
Жлобинский межрайонный отдел финансовых расследований Комитета государственного контроля выявил факт уклонения от уплаты налогов директором частной компании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, работники финансовой милиции установили, что руководитель одной из частных компаний в период с 2014 года организовал выполнение строительных работ на объектах Жлобинского и Рогачевского районов, принадлежащих в том числе субъектам хозяйствования государственной формы собственности, на общую сумму свыше 1 млн рублей. При этом с целью уклонения от уплаты налогов он обратился к жителю Минска, который подготовил и передал ему фиктивные документы (договоры, акты выполненных работ и т.п.) о якобы выполненных строительных работах на указанных объектах лжеструктурами. Предоставленные подложные документы руководитель компании поместил в бухгалтерский учет возглавляемого им субъекта хозяйствования. В результате противоправных действий он уклонился от уплаты налогов на общую сумму 89,9 тыс. рублей.
По результатам проведенной финансовой милицией проверки Следственным комитетом в отношении руководителя субъекта хозяйствования и ряда физических лиц, входящих в состав предоставлявшей ему фиктивные документы организованной преступной группы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси.
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