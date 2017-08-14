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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К «САВУШКИНУ ПРОДУКТУ» ОТСТАЮЩИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
14:12 14.08.2017

Александр Лукашенко поручил проработать возможность присоединения к ОАО «Савушкин продукт» некоторых отстающих сельхозпредприятий Брестской области. Это обсуждалось по время посещения главой государства брестского предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в частности, было отмечено, что такое решение могло бы пойти на пользу как бизнесу, так и государству. В результате таких преобразований появляется возможность эффективнее использовать производимое в стране сырье, увеличивать заработную плату на присоединенных предприятиях и налоговые поступления в бюджет.

«Я лоббирую увеличение поступлений в государственный бюджет. Конечно, и ему (прим. ОАО «Савушкин продукт») должна быть выгода. У него одна проблема – сырье. Если бы от этого сырья, которое я бы ему отдал, государство бы получило больше, я бы не задумываясь это сделал. Какая разница: частник или нет. Да, он получит больше, ну и хорошо. Но все равно эффект от тонны молоко выше будет, чем сейчас», - сказал А. Лукашенко.

Он поручил до 1 января проработать эти вопросы и посчитать, какой эффект может получить государство после принятия соответствующего решения. Президент также призывал белорусских чиновников смелее действовать при принятии подобных решений и избавляться от «советских забабонов».
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