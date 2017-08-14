Через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси за первое полугодие 2017 года перемещено свыше 53 млн тонн товаров, проследовало около 4 млн транспортных средств, около 1,5 млн железнодорожных вагонов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, белорусские таможенники зарегистрировали около 700 тыс. транзитных деклараций, около 550 тыс. экспортных и импортных.

В настоящее время в таможенных органах Беларуси проводятся эксперименты по трем наиболее востребованным со стороны предпринимательства процедурам: экспорт, выпуск для внутреннего потребления и транзит. Эксперименты по автовыпуску товаров, помещенных под эти процедуры, осуществляются без участия должностных лиц и с применением исключительно электронных технологий. Сегодня 12% экспортных, 3,9% импортных партий товаров обрабатывается в автоматическом режиме. 8,5% товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, помещено под процедуру транзита в автоматическом режиме. С 10 июля 2017 года в ПТО «Молодечно» начат эксперимент по автовыпуску транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом.

В первом полугодии 2017 года ГТК продолжил работу по привлечению ресурсов международной технической помощи в целях модернизации таможенной службы республики. Как результат, один проект завершен, в реализации находятся два, предварительно одобрено девять проектов международной технической помощи.

Так, в рамках сотрудничества с правительством Китая введен в эксплуатацию инспекционно-досмотровой комплекс для сканирования железнодорожных составов на станции «Брест-Северный». По программе «Вторая линия защиты» Министерства энергетики США реализуется второй этап проекта по оснащению пунктов пропуска оборудованием радиационного контроля, в соответствии с которым такое оборудование устанавливается в пунктах пропуска «Веселовка», «Новая Гута», «Комарин», «Невель» и «Мокраны». В рамках сотрудничества с Европейским союзом реализуется проект по созданию системы считывания номерных знаков в автодорожном пункте пропуска «Новая Гута – Новые Ярыловичи» на белорусско-украинской границе.

В отчетном периоде выявлено более 15,7 тыс. правонарушений таможенного законодательства, возбуждено 113 уголовных дел, из них 67 – по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей.

Выявлено 216 попыток незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, по 28 выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Количество таких фактов в 1,5 раза ниже показателя аналогичного периода 2016 года.

По материалам, переданным таможнями в иные правоохранительные органы, возбуждено 44 уголовных дела.

За отчетный период таможенными органами пресечено 425 административных правонарушений, объектами которых являлись более 8,615 тыс. тонн товаров «санкционной» группы. Сумма предметов правонарушений составила 13,681 млн рублей.