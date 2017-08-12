Минск и областные центры переживают бум гастрономического ритейла. Тон на рынке стали задавать продуктовые сети и операторы быстрого питания, за которыми уже с трудом поспевают модные бренды и мебельные производители, рассказал менеджер проектов по торговой недвижимости «Твоя столица. Управление проектами» Артем Давидович.

Белорусские города быстро обрастают магазинами. Лидером остается Минск, где на каждую тысячу жителей сейчас приходится свыше 600 кв. м торговых площадей (с учетом стрит-ритейла) – больше, чем в Лондоне, Барселоне и Берлине. В ближайшие пять лет их концентрация и вовсе может удвоиться и достичь уровня Стокгольма, Варшавы и Хельсинки. Вслед за Минском подтягиваются областные и районные центры, на которые все чаще направляют свои усилия девелоперы и ритейлеры.

Наиболее активно прирастают новыми объектами продуктовые сети – прежде всего, «Евроопт», «Рублёвский» и «Корона». Ритейлеры не только арендуют и выкупают торговые площади, но и строят собственные супермаркеты и торговые центры («Е-Сити», «Замок», «Магнит» и др.). Высокая конкуренция на рынке вынуждает компании агрессивно расширять свои сети, чтобы плотно покрыть Минск и «захватить» регионы. Большинство ритейлеров стараются географически диверсифицировать свои программы развития и направляют инвестиции в разные регионы.

Торговые сети всё чаще строят и приобретают объекты самостоятельно – либо сами, либо через собственные организации. Так, сеть «Рублёвский» работает через девелоперов «Вондерлэнд Ритэйл» (строительство новых зданий) и «Торговый дом «Немига-Фаворит», который управляет текущими объектами и вводит новые, например, крупный супермаркет в Гомеле.

«Такая модель весьма эффективна: девелопер с богатым опытом может куда эффективнее находить, приобретать и адаптировать объекты под требования сети. Но что важно, он тем самым освобождает ритейлера от несвойственных ему задач, экономит его ресурсы», – пояснил эксперт.

Продуктовые ритейлеры также активно арендуют площади, особенно в местах с интенсивным трафиком. Однако далеко не все торговые центры представляют для них интерес.

«Продуктовые сети отдают предпочтение объектам с удачным местоположением, наличием известных брендов и большой парковкой. Только в этом случае можно оправдать открытие крупного супермаркета или гипермаркета. Никто не хочет быть единственным «якорем» и вытягивать объект», – отметил А. Давидович.

В крупных городах расцветают объекты общепита. Только в Минске ежегодно открывают около 150 кафе, баров и ресторанов. Среди самых активных – международные бренды, открываемые по франшизе (Domino's, KFC, Sbarro, Baskin Robbins, Burger King, Papa John's, и др.). Вслед за Минском сети фастфуда взялись за областные центры.

«Сети фастфуда, как и продуктовые магазины, в меньшей степени прочувствовали на себе падение покупательской способности населения. За счет более гибкой ценовой политики и большого потока посетителей они могут работать эффективно. Сейчас же для них важно занять долю на рынке, поэтому все силы инвесторы бросают на расширение сетей. Так что фастфуда в Минске и регионах будет с каждым годом все больше, они будут вытеснять традиционные кафе и рестораны», – отметил специалист.

А вот модные бренды открывают магазины точечно. Хотя рынок слегка оживился в связи с открытием в Минске брендов LPP SA (Reserved, Cropp и House) и Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и др.).

«Следующим шагом может стать появление в стране H&M. Кроме того, уже представленные в стране франшизы станут развиваться более активно», – подчеркнул эксперт.

Свое присутствие расширяют также белорусские производители и обувные бренды, готовые открывать магазины площадью до 1500 «квадратов». Большие ресурсы в свой рост вкладывают и мебельные компании, которые продолжают строить собственные сети и часто отказываются от дилеров. Еще одно востребованное направление – строительные супермаркеты.

В то же время практически «застыли» на месте премиальные бутики одежды и ювелирные салоны. Потребитель старается экономить в первую очередь на покупке дорогих вещей. Не выдерживают конкуренции с интернетом продавцы однотипных товаров, таких как автозапчасти. Рассчитанные на них торговые центры вынуждены искать новые концепции и форматы.

В целом рынок торговой недвижимости продолжит расти, несмотря на снижение покупательской способности и развитие онлайн-торговли.

«Люди всегда будут ходить в магазины за продуктами или одеждой. Однако если сейчас мы наблюдаем перевес в сторону гастрономии, то в будущем будут подтягиваться и непродовольственные ритейлеры. Постепенно рынок вступает в стадию зрелости, как это уже произошло в Польше, Чехии или Германии», – сказал А. Давидович.