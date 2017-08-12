В работу столичных пригородных автобусных маршрутов №371 «ст.м. Петровщина – Сеница», 1545-ТК «ст.м. Петровщина – Атолино» 15, 22 и 29 августа вносятся изменения в связи с проведением работ по капитальному ремонту железнодорожного пути на ст. «Помыслище».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», движение автобусов будет организовано в обоих направлениях по просп. Дзержинского, МКАД, автодороге Р-23, автодороге Н-9033 «Сеница – Прилуки – Самохваловичи» с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.