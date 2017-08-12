Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Витебской области по результатам плановой проверки ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» выявило факты нарушения сроков представления товарной бирже сведений о внебиржевых сделках для их регистрации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, было установлено, что в проверяемом периоде (с 04.04.2016 по 27.02.2017) ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» осуществляло поставки муки ржаной на экспорт. При этом по 33 сделкам не соблюдались сроки представления сведений ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» для их регистрации. Нарушение сроков составило от 8 до 60 рабочих дней.

Постановлением суда Октябрьского района Витебска от 12 июля 2017 года к виновному должностному лицу применен нижний предел штрафа в размере трех базовых величин (69 рублей), предусмотренный за указанное правонарушение частью 1 статьи 12.14 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Постановление суда не обжаловалось.

МАРТ обращает внимание, что случаи, сроки и порядок представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены Положением о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок, утвержденным постановлением Совета министров №839 от 8 октября 2015 г.

В приложении 1 к Положению определен перечень внебиржевых сделок, подлежащих регистрации в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Согласно пункту 4 Положения заявитель должен представить сведения товарной бирже в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.