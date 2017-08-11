ЭКОНОМИКА РБ

СТОЛИЧНАЯ ОСТАНОВКА «АВТОВОКЗАЛ ВОСТОЧНЫЙ» В НАПРАВЛЕНИИ СЕРЕБРЯНКИ ОТМЕНЯЕТСЯ С 24 АВГУСТА

11:49 14.08.2017 Остановочный пункт «Автовокзал Восточный» в направлении Серебрянки в Минске отменяется в связи с изменением схемы организации движения транспорта на круговой развязке просп. Рокоссовского – ул. Ванеева с целью исключения нарушений, угрожающих безопасности дорожного движения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», с 24 августа отменяется выполнение остановочного пункта «Автовокзал Восточный» при движении в направлении Серебрянки для троллейбусных маршрутов №19, 30, 36, 49.