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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ЖАЎРУК-СМЯЦЮХ»
11:15 14.08.2017

Национальный банк Беларуси с 14 августа выпускает в обращение памятные монеты «Жаўрук-смяцюх» серии «Птушка года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, выпускаются монеты: серебряная – номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 32 мм, пробой сплава 925, тиражом 1000 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32 мм, тиражом 2000 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Беларуси, по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре в овале – изображение птенца на стилизованных ладонях, под ним справа – год чеканки (на серебряной монете – проба сплава); внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).

Реверс: в центре в овале, символизирующем яйцо, – рельефное изображение птицы; по овалу надписи: слева – ПТУШКА ГОДА, справа – ЖАЎРУК-СМЯЦЮХ.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан». Серебряные монеты изготовлены качеством «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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