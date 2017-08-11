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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРЕХОД НА IBAN ЗАВЕРШИЛИ БОЛЕЕ 95% ПРИНИМАЮЩИХ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ЕРИП ОРГАНИЗАЦИЙ
10:46 14.08.2017
Более 95% организаций, принимающих платежи за свои услуги через ЕРИП, завершили свой переход на IBAN, предоставив в НКФО «ЕРИП» информацию о своем счете в международном формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «НКФО «ЕРИП», полностью завершили переход и могут принимать платежи в свою пользу все организации системы ЖКХ, являющиеся участниками ЕРИП. С организациями, не предоставившими свои реквизиты в формате IBAN, продолжается активная работа с целью скорейшей активации их услуг для плательщиков.
«Поставщики услуг, то есть юридические лица и индивидуальные предприниматели или некоммерческие объединения, которые являются участниками системы, но до сих пор не предоставили информацию по своим реквизитам в IBAN, в данный момент в дереве услуг ЕРИП не отображаются. Так мы защищаем плательщиков от возможности совершить ошибочный платеж», – сообщил PR-менеджер ОАО «НКФО «ЕРИП» Олег Чумаков.
По состоянию на 1 августа 2017 года в ЕРИП можно оплатить более 61 тысячи различных услуг. Участниками системы являются более 14,5 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.
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