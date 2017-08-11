ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРЕХОД НА IBAN ЗАВЕРШИЛИ БОЛЕЕ 95% ПРИНИМАЮЩИХ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ЕРИП ОРГАНИЗАЦИЙ
10:46 14.08.2017

Более 95% организаций, принимающих платежи за свои услуги через ЕРИП, завершили свой переход на IBAN, предоставив в НКФО «ЕРИП» информацию о своем счете в международном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «НКФО «ЕРИП», полностью завершили переход и могут принимать платежи в свою пользу все организации системы ЖКХ, являющиеся участниками ЕРИП. С организациями, не предоставившими свои реквизиты в формате IBAN, продолжается активная работа с целью скорейшей активации их услуг для плательщиков.

«Поставщики услуг, то есть юридические лица и индивидуальные предприниматели или некоммерческие объединения, которые являются участниками системы, но до сих пор не предоставили информацию по своим реквизитам в IBAN, в данный момент в дереве услуг ЕРИП не отображаются. Так мы защищаем плательщиков от возможности совершить ошибочный платеж», – сообщил PR-менеджер ОАО «НКФО «ЕРИП» Олег Чумаков.

По состоянию на 1 августа 2017 года в ЕРИП можно оплатить более 61 тысячи различных услуг. Участниками системы являются более 14,5 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2017
валюта курс
EUR 2.2947
USD 1.9521
RUB 3.2465
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2947 +0.0071
USD 1.9521 +0.0005
RUB 3.2465 -0.0122
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2970 2.3040
USD 1.9450 1.9490
RUB 3.2450 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 14.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1850
EUR/RUB 70.3500 71.1200
USD/RUB 59.6500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте