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ЭКОНОМИКА РБ


ШИРОКАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА ЗА ИЮЛЬ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 884 МЛН РУБЛЕЙ
10:31 14.08.2017

Широкая денежная масса Беларуси за июль уменьшилась на 884,4 млн руб. и на 1 августа составила 35424,2 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, снижение составило 2,4%. Объем наличных денег (денежный агрегат М0) вырос на 35,2 млн руб. (1,7%) до 2126 млн руб.

Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат М1, включающий в себя переводные депозиты физических и юридических лиц, а также наличные деньги в обороте, уменьшилась на 193,8 млн руб. (-3,2%) до 5907,9 млн руб.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2 – включает в себя денежный агрегат М1 и другие депозиты физлиц и юрлиц) уменьшилась на 615,8 млн руб. (-5,1%) до 11475,3 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте снизился на 6,6 млн руб. (-3,6%) до 178,5 млн руб.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2* – М2 + ценные бумаги в национальной валюте) уменьшилась на 622,5 млн руб. (-5,1%) до 11653,8 млн руб.

Депозиты в иностранной валюте, включая переводные и другие депозиты физлиц и юрлиц, сократились на 227,9 млн руб. (-1,1%) до 21413 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте снизился на 16,2 млн руб. (-0,8%) до 2264,2 млн руб.

Депозиты драгоценных металлов снизились на 17,9 млн руб. (-16,1%) до 93,2 млн руб.
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