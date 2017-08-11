Александр Лукашенко поручил в 2018 году подтянуть предприятия с низкой зарплатой до уровня 1 тыс. руб. Такую задачу глава государства поставил 11 августа во время рабочей поездки в Брестскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, главу государства проинформировали, что Брест к концу года выйдет на уровень средней заработной платы в 1 тыс. руб.

«Мы 1 тыс. руб. будем иметь, но это будет средняя зарплата. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх, это хорошо. Но половина, может, чуть меньше предприятий, где мы недотягиваем до этого уровня, и вообще там зарплата небольшая. За 2018-2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к 1 тыс. руб.», - сказал президент.

По его словам, если это поручение будет выполнено, средняя зарплата по стране может достичь 1,5 тыс. руб.

При этом А. Лукашенко подчеркнул, что средний уровень заработной платы в 1 тыс. руб. к концу этого года необходимо закрепить, чтобы в начале 2018 года не получить его снижения.

«Надо стабильно выходить на среднюю зарплату, и в 2018 году самую низкую подтягивать до уровня средней (прим. 1 тыс. руб.)», - отметил глава государства.