ЭКОНОМИКА РБ

СРОК САНАЦИИ БЫХОВСКОГО КОНСЕРВНО-ОВОЩЕСУШИЛЬНОГО ЗАВОДА ПРОДЛЕН ДО 14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

10:05 14.08.2017 Срок санации ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» продлен до 14 июля 2022 года. Это предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси №602 от 10.08.2017. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановлением согласовано ходатайство Могилевского облисполкома о продлении срока санации предприятия.