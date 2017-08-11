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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 73% МИНСКИХ КОТЕЛЬНЫХ ПОЛУЧИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСПРОМНАДЗОРА
09:46 14.08.2017
Около 73% теплоисточников Минска, поднадзорных Госпромнадзору, уже получили заключения о готовности к работе предстоящей зимой, передает агентство «Минск-Новости».
В нынешнем году темпы подготовки к отопительному сезону поднадзорных котельных ниже, чем в прошлом, когда к этому времени соответствующие заключения были получены 79% теплоисточников.
В числе лидеров сейчас Первомайский район, где к зиме подготовлено 83,5% котельных, Ленинский — 82,4%, Московский — 79,6%. Среди отстающих — Октябрьский (62,8%).
«С субъектами хозяйствования, которые пока не получили заключения Госпромнадзора о готовности котельных к работе, проведены беседы, консультации, после чего они активизировали работу», — сказал начальник Минского городского управления Госпромнадзора МЧС Юрий Прохнич.
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