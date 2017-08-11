ОАО «Могилевхимволокно» за шесть месяцев 2017 года экспортировало продукцию на 89,9 млн долларов, что на 9,8% выше аналогичного показателя 2016-го.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, ОАО «Могилевхимволокно» в I полугодии 2017 года поставляло продукцию в 24 страны мира.

В январе-июне текущего года удалось возобновить экспорт полиэфирного волокна в Болгарию, технических нитей – в Италию, Казахстан, Польшу и Узбекистан. В 1,5 раза увеличены объемы поставок на новые перспективные рынки, в частности, в Турцию, Македонию, Сербию.