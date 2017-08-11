Выполнение ОП «Цнянское водохранилище» в направлении ДС Зеленый Луг-6 в Минске для всех автобусных маршрутов и троллейбусного маршрута №2 с 11 августа переносится на 100 метров назад на новую площадку (за перекрестком с ул. Гамарника).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минсктранс», выполнение этого остановочного пункта для троллейбусных маршрутов №46, 53 временно сохраняется на прежней площадке.