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ЭКОНОМИКА РБ
ОСТАНОВКА «ЦНЯНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ» В НАПРАВЛЕНИИ ДС ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ-6 В МИНСКЕ ПЕРЕНОСИТСЯ НА 100 МЕТРОВ НАЗАД
16:47 11.08.2017
Выполнение ОП «Цнянское водохранилище» в направлении ДС Зеленый Луг-6 в Минске для всех автобусных маршрутов и троллейбусного маршрута №2 с 11 августа переносится на 100 метров назад на новую площадку (за перекрестком с ул. Гамарника).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минсктранс», выполнение этого остановочного пункта для троллейбусных маршрутов №46, 53 временно сохраняется на прежней площадке.
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