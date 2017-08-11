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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ
16:28 11.08.2017

В первом полугодии 2017 г. на строительство жилья в республике было направлено 1,7 млрд рублей, или 21,1% общего объема инвестиций в основной капитал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года их объем в сопоставимых ценах увеличился на 4,3%.

Организациями всех форм собственности в первом полугодии текущего года построено 22,8 тыс. новых квартир общей площадью 1916,5 тыс. кв. м.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 641,7 тыс. кв. м общей площади, или 33,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 284,4 тыс. кв. м, в многоквартирных жилых домах в городах – 366,8 тыс. кв. м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 519,8 тыс. кв. м общей площади жилья, или 27,1% от общего ввода по республике.

Обеспеченность населения республики жильем увеличилась с 24,6 кв. м общей площади на одного жителя в 2010 году до 26,8 кв. м в 2016 году. При этом более высокий уровень обеспеченности населения жильем наблюдался в сельской местности. Он составил 36,5 кв. м в расчете на одного жителя, в городской местности – 24 кв. м.

По обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя Беларусь устойчиво занимает второе место среди стран СНГ, уступая лишь Армении (31,3 кв. м).

В 2016 году улучшили жилищные условия 9,9 тыс. молодых семей, или 41% от всех категорий граждан, улучшивших жилищные условия, а также 4,3 тыс. многодетных семей, или 17,7%.

За 2016 год экспортировано строительных услуг на сумму 1031,2 млн долларов США. Их доля в структуре экспорта услуг нашей республики составила за прошлый год 15,1%.

За 2016 год построены гостиницы на 855 мест, объекты дошкольного образования на 2,8 тыс. мест и общего среднего образования на 1,1 тыс. ученических мест, амбулаторно-поликлинические на 1,4 тыс. посещений в смену, культуры клубного типа на 650 мест.

За первое полугодие текущего года введены в эксплуатацию детские сады на 560 мест, лечебный корпус Городской детской инфекционной клинической больницы на 176 коек в Минске, детская поликлиника на 350 посещений в смену в микрорайоне «Дружба-1» Минска, амбулатории на 55 посещений в смену в Могилеве и на 20 посещений в смену в аг. Гольшаны Ошмянского района Гродненской области.

В первом полугодии 2017 г. завершено строительство Полоцкой ГЭС на р. Западная Двина. Введены мощности по производству пластмассовых изделий бытового назначения, синтетических смол, лаков, красок, мебели. Построены помещения для содержания крупного рогатого скота, свиней, птицы.

За первое полугодие текущего года построены три многофункциональных комплекса, 21 торговый объект.
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